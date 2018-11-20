Украина Водоканалы захотели больше денег - угрожают лишить население питьевой воды

2018-11-20 13:42 153

Кабмин Гройсмана исключил из проекта закона Украины "О государственном бюджете на 2019 год" средства, предусмотренные на финансирование программы "Питьевая вода Украины", который был принят для поддержки отрасли водоснабжения еще в 2011 году. 

"Законом было предусмотрено финансирование этой программы на сумму около 3 млрд гривен за счет Государственного бюджета. К сожалению, за все предыдущие годы было выделено лишь 208 млн грн", -  сообщает ассоциация "Укрводоканалэкология" на своей странице в Facebook.

Водоканалы сообщают, что по состоянию на сегодняшний день износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотвода в Украине составляет более 50%, значительно увеличилось количество аварий и потери воды.

Ситуацию осложняет также то, что предприятиям отрасли не возмещено около 2,5 млрд гривен разницы в тарифах. Кроме того, выросли цены на электроэнергию, реагенты, топливо, почти вдвое выросли налоги.

В сообщении указано, что сумма средств, которая нужна для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения Украины, составляет около 40 млрд долларов.

"Если не принять срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление в Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения", - заявляют в ассоциации.

 

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