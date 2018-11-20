Украина Украина наращивает силы для защиты от вторжения с моря

2018-11-20 20:00 309

 

Украина наращивает соответствующие силы для прикрытия территории от вторжения с моря.

Новое региональное управление Морской охраны, которое возьмет под более плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя, будет развернуто до конца года.

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко в Twitter.

"До конца года будет развернуто новое региональное управление Морской охраны, которое возьмет под более плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя для прикрытия территории Украины от вторжения с моря", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, 19 ноября российские пограничники в очередной раз задержали в Азовском море украинский рыболовецкий катер - якобы за нарушение правил рыболовства.

На прошлой неделе в российском Совете Федерации заявили, что могут "за минуты" перекрыть Азовское море для украинских кораблей.

В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что действия России в Азовском море являются ничем иным, как "ползучей оккупацией" и новой попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине, а также создать еще один очаг напряженности. А заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль ранее заявляла, что свою агрессию по блокированию кораблей и портов в Азовском море Россия прикрывает международным правом по борьбе с пиратством.

Европарламент 25 октября принял жесткую резолюцию из-за препятствий России свободному мореходству в Азовском море, предложив ужесточить санкции против РФ в случае эскалации ситуации и осудив построение Керченского моста.

Тем временем Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение усилить военно-морское присутствие в Азовском море, создав там корабельно-катерную группировку Военно-морских сил.

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