Украина "Евробляхеры" приостанавливают акцию протеста и разблокируют дороги

2018-11-21 18:00 375

 

Движение "АвтоЕвроСила" объявило, что на 2 дня приостанавливает акцию протеста водителей на еврономерах, но продолжит борьбу.

Соответствующее заявление огласил возле здания Верховной Рады один из руководителей движения Олег Ярошевич.

По его словам, нынешний формат больше не актуален.

"Сегодня официально акцию гражданского неповиновения по принятию закона 8487 под стенами Верховной Рады и по всей Украине мы приостанавливаем. Мы будем переформатироваться и принять новое решение и новый план действий", - сказал Ярошевич.

"Хочу обратиться ко всем членам "АвтоЕвроСилы", которые сегодня принимали участие в евроакции, поблагодарить каждого. Стоять уже здесь смысла нет. Нет смысла стоять и в областях на дорогах и на границах", - добавил он.

Ярошевич отметил, что участники акции не имеют целью конфликтовать с полицией и заявил, что по состоянию на 21 ноября "ни одна трасса не перекрывалась, там ограничивалось движение".

По его словам, протестующие остаются в правовом поле.

Еще один из лидеров акции протеста "евробляхеров" Александр Чернявский отметил, что после того, как "Верховная Рада показала, кто она на самом деле", водители будут ждать решения президента Петра Порошенко.

Они будут требовать от главы государства ветировать этот закон и вернуть его в парламент.

"Мы всем вам сообщим, когда будет следующая акция и продлится борьба", - заверил он протестующих.

Еще по теме

Протесты евробляхеров пошли на спад - дороги перекрыты в шести областях

2018-11-21 11:42 351

Обнародован полный список трасс, перекрытых «евробляхерами»

2018-11-21 10:50 639

Владельцы авто на еврономерах заблокировали погранпереходы Новая Гута - Новые Яриловичи

2018-11-20 10:44 624

КАРТА Евробляхеры сегодня перекрывают дороги по всей Украине - требуют отменить спорный закон о растаможке

2018-11-20 09:43 567

Еще новости в разделе "Украина"

Стал известен возможный доход от легализации евроблях

2018-11-21 19:30 177

Минфин разработал закон, выявляющий мошенника-субсидианта

2018-11-21 18:30 267

"Евробляхеры" приостанавливают акцию протеста и разблокируют дороги

2018-11-21 18:00 375

Укрзализныця рассказала, когда разблокирует продажу билетов на праздники

2018-11-21 16:30 405
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Стал известен возможный доход от легализации евроблях 2018-11-21 19:30 177
Минфин разработал закон, выявляющий мошенника-субсидианта 2018-11-21 18:30 267
"Евробляхеры" приостанавливают акцию протеста и разблокируют дороги 2018-11-21 18:00 375
Укрзализныця рассказала, когда разблокирует продажу билетов на праздники 2018-11-21 16:30 405

Лента

22:00 Где смотреть онлайн бой Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри
21:30 В Крыму заключенных украинцев бросили в карцер - Денисова
21:00 Время запасаться евро и долларами! Стало известно, что происходит в обменниках
20:30 Нардепы инициировали введение уголовной ответственности за клевету
20:00 У Путина отреагировали на поражение в Интерполе кандидата от РФ
19:30 Стал известен возможный доход от легализации евроблях
19:00 Порошенко предложил новое название для Днепропетровской области
18:30 Минфин разработал закон, выявляющий мошенника-субсидианта
18:00 "Евробляхеры" приостанавливают акцию протеста и разблокируют дороги
17:30 Порошенко назвал смысл жизни украинцев