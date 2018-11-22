Мир Армии США дали полномочия применять оружие против мигрантов и беженцев

2018-11-23 14:16 321

Белый дом дал полномочия министру обороны Джеймсу Мэттису привлекать военных для защиты пограничников и таможенников, а в случае необходимости - и применять оружие. 

"Мы будем информировать вас обо всех новых миссиях и количестве военных (отправленных к границе), по мере того как будут приниматься эти решения", - заявил Мэттис.

Данные полномочия означают, что при определенных обстоятельствах военных могут послать для задержания мигрантов в случае беспорядков или применения насилия в отношении сотрудников пограничных служб.

По состоянию на сегодня на южной границе США развернуты около 5,8 тыс. военных.

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