Мир Армии США дали полномочия применять оружие против мигрантов и беженцев

2018-11-23 14:16 321

Белый дом дал полномочия министру обороны Джеймсу Мэттису привлекать военных для защиты пограничников и таможенников, а в случае необходимости - и применять оружие.

"Мы будем информировать вас обо всех новых миссиях и количестве военных (отправленных к границе), по мере того как будут приниматься эти решения", - заявил Мэттис.

Данные полномочия означают, что при определенных обстоятельствах военных могут послать для задержания мигрантов в случае беспорядков или применения насилия в отношении сотрудников пограничных служб.

По состоянию на сегодня на южной границе США развернуты около 5,8 тыс. военных.