Украина фото В Киеве задержали донецкую банду, которая "крутила" бизнесменов на миллионы

2018-11-22 14:46 141

В Киеве задержали адвоката, который незаконно завладел корпоративными правами и требовал крупную сумму денег у столичного бизнесмена.

"Прекращена преступная деятельность группы лиц, которые под угрозами физической расправы и насилия завладели корпоративными правами части бизнеса столичного предпринимателя и вымогали у него более 3 млн гривен", – сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в четверг, 22 ноября.

Организатором преступления оказался столичный адвокат, уроженец Донецкой области.

В конце прошлого года он предложил руководителю предприятия, занимающегося оптовой торговлей зерна, помочь решить вопросы, связанные с имущественными конфликтами с его партнерами. Но вместо этого решил завладеть частью его бизнеса и деньгами. Для реализации преступного плана адвокат привлек группу лиц, которые выманили бизнесмена на встречу, во время которой с применением насилия и причинением телесных повреждений заставили последнего отписать в их пользу принадлежащие ему корпоративные права, а также права на комплекс зданий и сооружений в Полтавской области, которые он использовал в своей хозяйственной деятельности.

После этого злоумышленники требовали у бизнесмена надуманный "долг" в размере 3 млн гривен и 15 тысяч долларов, угрожая расправой.