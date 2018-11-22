Мир фото В Словакии граждан Украины поймали на контрабанде большой партии сигарет

2018-11-22 15:14 126

В Словакии полицейский пес поймал двух контрабандистов-украинцев, которым удалось скрыться с места преступления во время проведения операции по задержанию. 

Известно, что полицейские преследовали четырех украинцев, получивших партию контрабандных сигарет из вагона грузового поезда, перевозившего руду на предприятие U.S. Steel Kosice.

Двоих задержали сразу, еще двоим удалось скрыться.

"Чтобы задержать беглецов, полицейские дали команду специально обученной овчарке. Пес взял след и вскоре нашел человека в зарослях. Патрульный приказал собаке оставаться на месте, но человек первым напала на служебную собаку с палкой, а пес в ответ немного погрыз нападавшего", - рассказали в местной полиции.

Второго беглеца также поймали с помощью пса. Мужчина также атаковал собаку, но пострадал меньше, поскольку на место задержания быстро подоспели полицейские.

Изъятую партию контрабандных сигарет оценили в 23 тысячи евро. Задержанных украинцев выдворили из Словацкой Республики с запретом проживания на ее территории.

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