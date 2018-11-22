Мир Меркель пригрозила бойкотировать сделку по Brexit

2018-11-22 21:00 321

Канцлер Германии Ангела Меркель пригрозила бойкотировать саммит Евросоюза 25 ноября, если проект соглашения по Brexit не будет полностью согласован. Об этом сообщает The Times.

Позицию канцлера озвучил немецкий посол в ЕС. Он подчеркнул, что "соглашение должно быть полностью доработано, или Меркель не будет присутствовать".

"Мы не хотим изменений в тексте, и это затрудняет получение согласия со стороны Терезы Мэй", - пояснил дипломат.

В офисе британского премьер-министра подтвердили, что позиция Ангелы Меркель передана Мэй.

Ранее Ангела Меркель прокомментировала идею создания армии ЕС. "Времена, когда мы полагались на других, прошли. Это значит, что мы как европейцы должны взять нашу судьбу в собственные руки", - отметила Ангела Меркель.

А Тереза Мэй заявила, что Сделка по Brexit может быть подписана 25 ноября. На воскресенье запланирован внеочередной саммит ЕС, где стороны должны подписать проект соглашения и политическую декларацию, регулирующие будущие связи между Лондоном и Евросоюзом.