Мир Трамп требует от Конгресса денег на стену с Мексикой

2018-11-24 09:43 63

 

В то время, как караван мигрантов подходит к границе США, Дональд Трамп обратился к обеим партиям в Конгрессе с требованием выделить многомиллиардные ассигнования на строительство стены с Мексикой.

Об этом он написал в пятницу в Twitter.

«Республиканцы и демократы должны объединиться, наконец, по большому пакету документов относительно охраны границы, который будет включать финансирование для Стены. После 40 лет разговоров наконец наступило время для действий. Устройте с границей раз и навсегда, немедленно!», — отметил глава Белого дома.

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