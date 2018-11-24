Украина В Киеве троллейбус с пассажирами вылетел с дороги и чуть не упал с моста

2018-11-24 11:00 60

 

В четверг вечером, 23 ноября, в Шевченковском районе Киева троллейбус с пассажирами вылетел с дороги, пересек тротуар и врезался в дерево.

Авария произошла на улице Черновола - троллейбус двигался в направлении Воздухофлотского путепровода. Он вылетел с дороги, пересек тротуар, чудом не зацепив стоящий в паре метров ситилайт, и врезался в дерево. На момент аварии на тротуаре никого из пешеходов не оказалось.

Стоит отметить, что если бы троллейбус не остановило дерево, он мог бы рухнуть с обрыва высотой пять-шесть метров.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины ДТП пока неизвестны. По предварительным данным, у троллейбуса отказали тормоза.

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