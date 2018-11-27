Мир МИД Мексики потребовал от США разъяснений по факту применения силы на границе

2018-11-27 19:34 153

Министерство иностранных дел Мексики направило дипломатическую ноту США с требованием расследовать применение оружия против мигрантов, которые пытались прорваться через американскую границу.

"МИД представил дипломатическую ноту в посольство США в связи с инцидентами, происшедшими 25 ноября в приграничной зоне Тихуана – Сан-Диего", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Власти Мексики призвали Вашингтон расследовать использование нелетального оружия со стороны США в сторону Мексики.

Напомним, в минувший уикенд сотни мигрантов атаковали заградительные сооружения на границе Мексики и США. Американские пограничники применили слезоточивый газ.

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