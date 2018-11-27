Мир Экс-технолога Трампа Манафорта обвинили в обмане ФБР и спецпрокурора

2018-11-28 10:14 207

Сторона обвинения при рассмотрении дела бывшего руководителя штаба Дональда Трампа Пола Манафорта освобождается от всех взятых на себя в рамках сделки обязательств, так как последний нарушил условия данной сделки.

Как указано в отчете спецпрокурора США Роберта Мюллера, обязательства Манафорта и признание им вины остаются в силе.

"После подписания соглашения о признании вины Манафорт совершил преступления по федеральному уголовному праву, солгав Федеральному бюро расследований и офису специального прокурора по ряду вопросов", – говорится в документе.

Напомним, жюри присяжных в суде Александрии (штат Вирджиния) 22 августа вынесло вердикт по делу Манафорта, признав его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Манафорту грозит до 80 лет заключения по совокупности всех обвинений. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос помилования политтехнолога.

Чтобы избежать второго судебного процесса, Манафорт заявил, что готов признать часть обвинений против себя и сотрудничать со следствием.

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