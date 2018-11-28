Политика Обнародована полная версия указа Порошенко о военном положении - какие права и свободы ограничат

2018-11-28 13:14 231

Администрация Порошенко 28 ноября обнародовала окончательную версию указа о введении военного положения.

"Ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года", - говорится в указе.

В указе сказано, что в период действия военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, которые необходимы для обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренных частью 1 статьи 8 Закона Украины О правовом режиме военного положения.

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Своим указом президент поручил Генштабу, всем подразделениям ВСУ, Государственной пограничной службе, Государственной спецслужбе транспорта, Государственной службе спецсвязи и защиты информации, Нацгвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Управлению государственной охраны, совместно с МВД, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления вводить и осуществлять предусмотренные законом о правовом режиме военного положения меры и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

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Кабмину Гройсмана президент поручил ввести в действиеплан внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в Украине; обеспечить поставки Вооруженным силам и другим военным формированием материально-технических ресурсов и имущества, оказание услуг и их финансирования в объемах, необходимых для эффективного выполнения возложенных на них задач в особый период.

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