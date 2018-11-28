Украина «Минус 15» - не предел: синоптики рассказали, каким будет начало зимы в Украине

2018-11-28 18:00 201

Укргидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на конец осени и начало зимы. Ожидается снижение температуры воздуха до -15...-17 градусов ночью, а также осадки в виде мокрого снега, гололедица на дорогах всей страны. Так, на юге и востоке в среду - небольшой мокрый снег, днем 1-6 градусов мороза.

В Приазовье днем местами гололед и налипание мокрого снега, температура в течение суток 0-5 градусов мороза, в Крыму прогнозируют сильный дождь и +1…+6 градусов. На остальной территории без осадков, лишь в Карпатах небольшой снег; температура днем 1-6 градусов мороза, на Закарпатье около 0 градусов.

На дорогах по всей стране ожидается гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке порывы 15-20 метров в секунду. В Киеве сегодня без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура днем -3…-5 градусов.

Ночью в четверг, 29 ноября, -8…-13 градусов, 30 ноября -10…-15 градусов, днем -2…-7 градусов; в Карпатах ночью -12…-17 градусов, днем ­-7…-12; на юге ночью -5…-10 градусов мороза, днем 0…-5 градусов.

В пятницу на юге и местами в центре небольшой снег. На дорогах по всей стране гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, в южных и восточных регионах порывы 15-20 м/с. В Крыму небольшой снег, днем умеренные осадки; температура ночью -1…-6 градусов.

В столице температура ночью 29 ноября -8…-13 градусов, 30 ноября -10…-15 градусов, днем -2…-7 градусов. Без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/сек.

1 декабря синоптики обещают небольшой, а в центральных и южных областях умеренный снег. 2 декабря осадков по Украине не будет, за исключением востока, севера и Приазовья. Температура ночью -4…-10 градусов, в Карпатах и Прикарпатье -11…-17 градусов, днем -2…-8, на юге и Закарпатье около 0; в Крыму 0…+6.

В Киевской области 1 декабря небольшой снег, днем 2 декабря без осадков. Температура ночью ­-4…-9 градусов, днем -2…-7 градусов.