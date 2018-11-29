Мир Люка Бессона пять девушек обвинили в домогательствах и принуждению к интиму

2018-11-30 22:12 234

59-летний культовый французский режиссер Люк Бессон вновь оказался в центре скандала, связанного с сексуальными домогательствами.

Как сообщает The Hollywood Reporter, еще пять женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении.

Новые обвинения связаны с бывшей ассистенткой режиссера, которая заявила, что ее шантажом вынудили вступить в интимную связь с режиссером. Она в деталях рассказала о трех подобных случаях. По ее словам, в работе режиссера есть схема для подобного рода действий.

Другие люди, работавшие с Бессоном, подтвердили слова его бывшей ассистентки. Она также представила записку из отеля, которая предположительно была написана Бессоном. В записке, в частности, содержится указание девушке принять ванну, а сама она названа "принцессой".

Театральный продюсер Карин Исамберт также рассказала о том, что режиссер насильно вступил с ней в физический контакт во время кастинга в 1995 году.

Также с обвинениями в адрес директора выступили две студентки киношколы Бессона и бывшая сотрудница студии EuropaCorp.

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