Курьезы Посла США в ЕС и ключевого свидетеля по делу Трампа обвинили в сексуальных домогательствах

2019-11-29 13:16 159

Сразу три женщины обвинили в сексуальных домогательствах посла США при ЕС Гордона Сондланда, который является одним из ключевых свидетелей в расследовании дела об импичменте президента Дональда Трампа, пишет The Hill.

Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ заявили, что Сондланд целовал или пытался сделать это без их согласия, а после получения отказов посол якобы чинил им преграды в профессиональном смысле.

Женщины утверждают, что все это было еще до того, как Сондланда назначили послом. Сам дипломат все обвинения категорически отрицает.

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Курьезы

Посла США в ЕС и ключевого свидетеля по делу Трампа обвинили в сексуальных домогательствах 2019-11-29 13:16 159
Полицейские поскандалили и устроили дуэль - в перестрелке погибли оба 2019-11-28 08:39 459
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