Курьезы Посла США в ЕС и ключевого свидетеля по делу Трампа обвинили в сексуальных домогательствах

2019-11-29 13:16 159

Сразу три женщины обвинили в сексуальных домогательствах посла США при ЕС Гордона Сондланда, который является одним из ключевых свидетелей в расследовании дела об импичменте президента Дональда Трампа, пишет The Hill.

Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ заявили, что Сондланд целовал или пытался сделать это без их согласия, а после получения отказов посол якобы чинил им преграды в профессиональном смысле.

Женщины утверждают, что все это было еще до того, как Сондланда назначили послом. Сам дипломат все обвинения категорически отрицает.