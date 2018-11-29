Мир фото Сталлоне заявил, что в 2019 году в последний раз появится в роли Рокки Бальбоа

2018-11-30 14:43 144

Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне заявил, что больше не будет исполнять роль Рокки Бальбоа, которая в 1970-е годы принесла ему мировую популярность. Последняя картина, где Сталлоне появится в образе боксера, выйдет на экраны в январе 2019 года.

На своей странице в Instagram звезда Голливуда опубликовал видеообращение к поклонникам фильма и поблагодарил их за преданность и любовь к персонажу.

"Это была моя высшая привилегия — иметь шанс создать и играть этот значимый персонаж. И хотя это разбивает мне сердце, к сожалению, всё проходит и заканчивается. Рокки никогда не умрет, так как он живет в поклонниках", — написано под роликом.

В самом же видео Сталлоне подчеркнул, что рад передать эстафету молодому поколению, обращаясь к исполнителю роли Адониса Крида в новом фильме - Майклу Б. Джордану.

"Что же, это, вероятно, мое последнее родео, о котором я и помыслить не мог. Я думал, что Рокки закончился в 2006 году, и был очень доволен этим. Затем появился этот молодой человек (режиссер Райан Куглер), и вся история изменилась. Она перешла к новому поколению. Новые проблемы. Новые приключения. Но я ухожу, потому что моя история уже рассказана, а мир принадлежит молодым", - говорит Сталлоне в ролике.

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В Британии уверены, что Facebook умышленно скрывал факты активности кремлеботов 2018-11-30 12:34 210
Меркель предложила контролировать поставки газа по Nord Stream-2 2018-11-29 18:00 528

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