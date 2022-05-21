ВОЙНА В Украине БПЛА сыграли ключевую роль в войне Украины и рф для обеих сторон – разведка Британии

2022-05-21 19:30

В войне РФ против Украины беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сыграли ключевую роль для обеих сторон. Несмотря на то, что такая техника оказалась уязвимой для уничтожения.

Об этом говорится в сводке военной разведки Британии о ситуации в Украине состоянием на 21 мая. Данные опубликованы в Twitter британского Министерства обороны.

"В российско-украинской войне беспилотники сыграли ключевую роль для обеих сторон, хотя они и пострадали от высоких показателей истощения. БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех", – говорят эксперты.

Отмечается, что страна-агрессор попыталась реализовать концепцию "разведывательного удара", которую она доработала в Сирии. При ней используются разведывательные беспилотники для определения целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией.

В британской разведке предполагают, что путинская армия, вероятно, испытывает нехватку подходящих разведывательных БПЛА для выполнения такой задачи в Украине.

По словам разведчиков, это усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций за развязанную войну.

Отметим: воины ВСУ, сбившие очередной российский беспилотник "Орлан", показали его "начинку". Оказалось, что Россия использует в БПЛА французские детали. Очевидно, это делается в обход санкционных ограничений.

В то же время в некоторых беспилотниках РФ защитники находили встроенные оптические системы японской компании Canon.