Мир фото Обама пояснил, почему на роль себя в биографическом фильме выбрал рэпера Дрейка

2020-12-04 10:11 77

Экс-лидер США Барак Обама одобрил выбор рэпера Дрейка на главную роль в биографическом фильме о своей жизни.

"Скажу вот что: Дрейк способен на все. Талантливый чувак. Если придет время и он будет готов… Важнее всего, конечно, тот факт, что у Дрейка есть печать одобрения моей семьи. Думаю, Малия и Саша (дочери Обамы) точно будут не против", — сказал Обама в интервью изданию Complex.

Дрейк впервые изъявил желание перевоплотиться в Обаму в 2010 году, если кто-нибудь задумает снимать такой фильм. В интервью журналу Paper он отметил, что смотрел все президентские речи и что ему крайне удаются перевоплощения.

Напомним, ранее роль Обамы исполняли несколько актеров, но эти фильмы и сериалы были посвящены либо не самому политику, либо не касались его президентства. В 2016 году вышел фильм "Барри" о студенческих годах будущего президента, где его сыграл Девон Террелл. Также эпизодическую роль Обамы в сериале "Правило Коми" сыграл Кингсли Бен-Адир.

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