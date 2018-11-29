Мир Раненых украинских моряков выписали из больницы

2018-11-29 16:30 153

После выписки офицера СБУ и двух пострадавших моряков переведут в СИЗО Симферополя. Всех 24 украинских военных арестовали на два месяца.

В Керчи из больницы выписали трех украинских моряков, раненых во время захвата кораблей в Керченском проливе. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждение.

"Их уже нет, выписали", - сказал собеседник.

Ранее в Крыму сообщали, что после выписки офицера СБУ и двух моряков переведут в СИЗО Симферополя.

Как сообщалось, суда в Крыму арестовали всех 24 задержанных украинских моряков на два месяца.

Их подозревают в незаконном пересечении границы России, что предусматривает лишения свободы до шести лет.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что задержанные украинские моряки являются военнопленными и суду по определению не подлежат.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля возле Керченского пролива. В результате атаки были ранены шесть украинских военнослужащих.

ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".