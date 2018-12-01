Мир В Керченском проливе повреждены два судна

2018-12-01 12:00 201

Сухогруз под флагом Того во время маневрирования запутал свой гребной винт в якорной цепи грузового судна под флагом Мальты.

В Керченском проливе в результате меневрирования получили повреждения два грузовых иностранных судна. Об этом сообщает FleetMon в пятницу, 30 ноября.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня на южной якорной стоянке. Сухогруз под флагом Того Lady Maria во время маневрирования запутал свой гребной винт в якорной цепи грузового судна под флагом Мальты Azov Concord. Винт оказался поврежден. А Azov Concord потерял якорь с цепью.

"Оба корабля направлялись из порта Констанца в Румынии в азовские морские порты России и Украины, оба ждали разрешения на транзит через пролив", – говорится в сообщении.

Согласно сведениям сайта Marine Traffic, сухогруз Azov Concord, IMO 9387748, следовавший в российский порт Ейска, в настоящее время находится в порту российской Анапы.

Сухогруз Lady Maria, IMO 8500070, находится в районе Керченского пролива. Пункт назначения сухогруза не сообщается. На сайте по слежению за судами отмечается, что судно следовало в "неизвестный порт".

Ранее в пятницу стало известно, что Россия приостановила проход судов через Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе из-за плохой погоды. Ограничения будут сняты не ранее субботы.

Накануне сообщалось, что из-за блокирования и преграждения Россией прохода Керченским проливом, там накопилась "пробка" из 421 корабля. Такие данные озвучило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Керченский пролив по-прежнему открыт для судоходства, в том числе и для украинских кораблей.