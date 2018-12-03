Мир Трамп пообещал исполнить любое желание лидера КНДР Ким Чен Ына

2018-12-03 15:46 189

Президент США Дональд Трамп пообещал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну "исполнение всех его желаний" после отказа КНДР от ядерного оружия.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

"Трамп надеется на выполнение его (лидера КНДР) части соглашения, и тогда все его желания сбудутся", – рассказал он.

Трамп попросил Мин Чжэ Ина передать свои слова Ким Чен Ыны.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Госсекретарь США Майк Помпео несколько раз предлагал властям КНДР разные варианты по денуклеаризации, в том числе передать от 60 до 70% своих ядерных боеголовок США или третьей стороне. Северная Корея каждый раз инициативы отвергала.

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Мир

Трамп пообещал исполнить любое желание лидера КНДР Ким Чен Ына 2018-12-03 15:46 189
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