Мир фото Протестующие в Париже обезглавили статую Наполеона и повредили Триумфальную арку

2018-12-03 14:45 273

Один из символов Парижа Триумфальная арка получила серьезные повреждения во время протестов движения "желтых жилетов, которые третьи выходные подряд протестуют против повышения цен на топливо.

Как заявил глава национальной охраны памятников Филипп Белаваль, группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения Триумфальной арки, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие кусочки гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.

"Возможные убытки я оцениваю в сотни тысяч, может быть даже в миллион евро", – заявил Белаваль.

Ранее в результате столкновений между участниками протестов и полицией в центре Парижа погибли три человека.

Напомним, во Франции возобновились массовые протесты "желтых жилетов" – крупнейшие беспорядки за последние десять лет. Столкновения на Елисейских полях продолжались с утра до поздней ночи. По данным МВД, в 1619 демонстрациях приняли участие 106 тысяч человек, при этом 130 человек были арестованы, из них 42 – в Париже. Отмечены случаи мародерства, поджога автомобилей и витрин. Демонстранты из движения "желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышения минимального размера оплаты труда.