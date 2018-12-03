Украина У Коболева начали ныть, что тариф на свет в Киеве самый низкий в Евросоюзе

2018-12-04 11:13 255

Столько не повышай тарифы, украинские чиновники не перестанут ныть об убытках, нехватке и необходимости пересмотра (читай нового повышения).

В пример нам приводятся, разумеется, платежки из благополучных и сытых европейских стран. Тот простой факт, что тамошние даже минимальные зарплаты в десятки раз превышают наши доходы, традиционно не принимается во внимание. Равно как и то, что западные чиновники и политики не тратят бюджетные миллионы на элитные авто и особняки в тысячу квадратов, и не выписывают сами себе премий на 46 миллионов долларов.

Как написал в своем Facebook заменачальника департамента энергоэффективности НАК Нафтогаз Алексей Хабатюк, стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Киеве составляет 3,64 евроцента за киловатт/час. Это самая низкая цена среди всех европейских столиц.

Так, по индексу стоимости электроэнергии для домохозяйств (Household Energy Price Index) за ноябрь 2018 года, Киев находится на последнем, 32 месте, по этому показателю.

Предпоследнюю строчку занимает столица Сербии Белград с ценой 7,23 евроцента за кВт/ч.

Средняя стоимость электроэнергии для домохозяйств среди всех европейских столиц составляет 17,74 евроцента, для столиц стран-участниц ЕС – 18,85 евроцента.

Больше всех за электроэнергию платят жители столицы Дании Копенгагена (32,16 евроцента), столицы Германии Берлина (30,48 евроцента) и столицы Испании Мадрида (25,04 евроцента). Вероятно, о таких тарифах мечтают и украинские чиновники.

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