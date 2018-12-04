Мир фото Париж в огне - Французы массово протестуют против повышения цен на бензин

2018-12-04 14:45 108

В результате столкновений между участниками протестов и полицией в центре французской столицы погибли, по меньшей мере, три человека. 

"Во французском округе Арле в департаменте Бош-дю-Рон в ДТП погиб водитель фургона, который врезался в грузовик, остановившийся из-за баррикады протестующих. Таким образом, число погибших достигло трех", - сообщает BFMTV.

Напомним, во Франции бушуют массовые протесты "желтых жилетов". Столкновения на Елисейских полях в минувший уикенд продолжались с утра до поздней ночи. По данным МВД, в 1619 демонстрациях приняли участие 106 тысяч человек, при этом 130 человек были арестованы, из них 42 - в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что накажет людей, организовавших массовые беспорядки в центре Парижа.

Напомним, движение "желтых жилетов" появилось во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ранее заявил, что правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.

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