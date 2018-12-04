Украина Украину накроют зимние дожди с мокрым снегом

2018-12-04 20:00 321

 

В следующие сутки в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, на дорогах гололедица, а в четверг на всей территории страны, кроме востока, будет сухо.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Укринформ".

В частности, 5 декабря в Украине пройдет небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед, туман, в Карпатах ночью умеренный снег, ночью в восточных и южных, днем ​​в западных областях без осадков.

Температура воздуха в западных и восточных областях около -1+1°, на юге 0+2°.

 В высокогорье Ивано-Франковской области в среду ожидается 2 уровень снеголавинной опасности.

6 декабря днем ​​в восточных областях небольшой снег, на остальной территории страны без осадков.

На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в четверг ночью 1-6° мороза, днем ​​от 1° мороза до 1° тепла на большинстве территории, на юге 0+2°.

В Киевской области 5 декабря пройдет небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед, туман, 6 декабря без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем ​​от 1° мороза до 1° тепла.

В пятницу и субботу, 7-8 декабря, в западных областях пройдет небольшой дождь, на севере 8 декабря - небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории страны без осадков.

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Украина

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Стратегический беспилотник США обследовал побережье аннексированного Крыма 2018-12-04 12:14 354
КАРТА Сутки в зоне ООС: Сепаратисты 14 раз открывали огонь, ранены двое солдат ВСУ 2018-12-04 11:42 504

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