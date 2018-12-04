Украина Украину накроют зимние дожди с мокрым снегом

2018-12-04 20:00 321

В следующие сутки в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, на дорогах гололедица, а в четверг на всей территории страны, кроме востока, будет сухо.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Укринформ".

В частности, 5 декабря в Украине пройдет небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед, туман, в Карпатах ночью умеренный снег, ночью в восточных и южных, днем ​​в западных областях без осадков.

Температура воздуха в западных и восточных областях около -1+1°, на юге 0+2°.

В высокогорье Ивано-Франковской области в среду ожидается 2 уровень снеголавинной опасности.