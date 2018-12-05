Украина КАРТА На Донбассе растет число обстрелов, в рядах ВСУ снова есть жертвы и раненные

2018-12-05 14:46 105

За минувшие сутки террористы Донбасса 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский солдат, еще трое получили ранения.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, противник обстреливал позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

Сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, зафиксирована активность вражеского снайпера.

"Огневому воздействию из минометов 82 калибра подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Песков, Новозвановки, Широкино и Водяного, что на Приазовье, а у Луганского зафиксировано еще и огонь из минометов калибра 120 мм. Защитники Красногоровки были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами, а защитники Троицкого и Водяного - из вооружения боевых машин пехоты", - отметили в штабе.