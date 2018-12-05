Украина КАРТА На Донбассе растет число обстрелов, в рядах ВСУ снова есть жертвы и раненные

2018-12-05 14:46 105

За минувшие сутки террористы Донбасса 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский солдат, еще трое получили ранения.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, противник обстреливал позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

Сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, зафиксирована активность вражеского снайпера.

"Огневому воздействию из минометов 82 калибра подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Песков, Новозвановки, Широкино и Водяного, что на Приазовье, а у Луганского зафиксировано еще и огонь из минометов калибра 120 мм. Защитники Красногоровки были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами, а защитники Троицкого и Водяного - из вооружения боевых машин пехоты", - отметили в штабе.

Еще по теме

США пригрозили Кремлю жестким ответом на агрессию в районе Керченского пролива

2018-12-05 13:45 162

Стали известны все заказчики и организаторы убийства Екатерины Гандзюк

2018-12-04 15:46 483

КАРТА Сутки в зоне ООС: Сепаратисты 14 раз открывали огонь, ранены двое солдат ВСУ

2018-12-04 11:42 693

НАТО увеличивает присутствие в регионе Черного моря и следит за действиями РФ

2018-12-03 21:00 675

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА На Донбассе растет число обстрелов, в рядах ВСУ снова есть жертвы и раненные

2018-12-05 14:46 105

Владелец ЗАЗ продал Порошенко два Mercedes-Benz за полтора миллиона долларов

2018-12-05 13:16 240

В Киеве подняли тарифы - холодная вода подорожала почти до 20 гривен за куб

2018-12-05 12:44 207

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня морозы отступят, но пойдут дожди с мокрым снегом

2018-12-05 12:15 237
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА На Донбассе растет число обстрелов, в рядах ВСУ снова есть жертвы и раненные 2018-12-05 14:46 105
Владелец ЗАЗ продал Порошенко два Mercedes-Benz за полтора миллиона долларов 2018-12-05 13:16 240
В Киеве подняли тарифы - холодная вода подорожала почти до 20 гривен за куб 2018-12-05 12:44 207
КАРТА Прогноз погоды: Сегодня морозы отступят, но пойдут дожди с мокрым снегом 2018-12-05 12:15 237

Лента

16:01 Украина предлагает РФ обмен по формуле 89 на 42
15:45 В ОБСЕ заявили о готовящемся долгом новогоднем перемирии на Донбассе
15:40 Луценко предложил заморозить активы бизнеса РФ
фото 15:14 Стало известно, где ФСБ спрятало захваченные украинские катера "Никополь" и "Бердянск"
15:00 Автор «евроблях» Кривицкий внедрил на Волынской таможне новую схему ухода от таможенных платежей для импортных машин
КАРТА 14:46 На Донбассе растет число обстрелов, в рядах ВСУ снова есть жертвы и раненные
14:13 Соли и спичек нам хватит еще на 2,5 тысячи лет - Порошенко потроллил Москву
13:45 США пригрозили Кремлю жестким ответом на агрессию в районе Керченского пролива
13:16 Владелец ЗАЗ продал Порошенко два Mercedes-Benz за полтора миллиона долларов
12:44 В Киеве подняли тарифы - холодная вода подорожала почти до 20 гривен за куб