Украина Должников по алиментам в Украине будут принудительно трудоустраивать

2018-12-07 14:16 96

Государственная служба занятости совместно с Министерством юстиции будет трудоустраивать должников по алиментам для взыскания долгов.

Как сообщила Госслужба занятости в Facebook, состоялась встреча замминистра юстиции Светланы Глущенко с зампредседателя Государственной службы занятости Романом Криганом по налаживанию тесного сотрудничества в сфере трудоустройства лиц-должников по выплате алиментов.

Отмечается, что уже открыто более 100 тысяч исполнительных производств по алиментам, выплата которых не осуществляется из-за отсутствия у должника постоянной работы или имущества.

Для решения этой проблемы Министерство юстиции Украины и Государственная служба занятости планируют подписать Меморандум о сотрудничестве с целью трудоустройства лиц, имеющих долги по выплате алиментов.

Напомним, в Украине с начала 2018 года объявили в розыск 12 тысяч человек, которые уклоняются от выплаты алиментов.

Как ранее сообщала замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, было составлено более 26,7 тысяч протоколов в отношении должников, а суды более 2 тысяч раз привлекли таких лиц к общественно полезным работам.

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