Растаможка авто с польскими номерами через посредника обойдется в 4 раза дороже
В Польше посредники активно зарабатывают на украинцах, которые купили автомобиль с польскими номерами, сообщает AutoNews со ссылкой на собственные источники.
Так, официальная перерегистрация автомобиля в Польше стоит 100 злотых, что эквивалентно 750 грн.
А переоформление машины через посредника владельцу евробляхи уже обойдется в 400 злотых, соответственно в 4 раза дороже.
Напомним, владельцы автомобилей с европейской регистрацией, желающие растаможить машины по льготным ставкам, столкнулись с новым видом мошенничества.
В то же время, некоторые владельцы автомобилей на европейской регистрации вывозят свои автомобили за пределы Украины и оставляют их там, поскольку не имеют денег на растаможку или залог.
Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488, которые легализируют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.
25 ноября законы №8487 и №8488 об акцизах и усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации вступили в силу.