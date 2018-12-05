Украина Поляки начали активно зарабатывать на "евробляхерах"

2018-12-05 20:30 243

 

Растаможка авто с польскими номерами через посредника обойдется в 4 раза дороже

В Польше посредники активно зарабатывают на украинцах, которые купили автомобиль с польскими номерами, сообщает AutoNews со ссылкой на собственные источники.

Так, официальная перерегистрация автомобиля в Польше стоит 100 злотых, что эквивалентно 750 грн.

А переоформление машины через посредника владельцу евробляхи уже обойдется в 400 злотых, соответственно в 4 раза дороже.

Напомним, владельцы автомобилей с европейской регистрацией, желающие растаможить машины по льготным ставкам, столкнулись с новым видом мошенничества.

В то же время, некоторые владельцы автомобилей на европейской регистрации вывозят свои автомобили за пределы Украины и оставляют их там, поскольку не имеют денег на растаможку или залог.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488, которые легализируют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

25 ноября законы №8487 и №8488 об акцизах и усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации вступили в силу.

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