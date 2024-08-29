Жизнь Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 29-31 августа

2024-08-29 19:15

В ближайшее время ожидаются перепады солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 29-31 августа 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В четверг, 29 августа, ожидается солнечная с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре, которая ко второй половине дня утихнет. А в пятницу и субботу, 30 и 31 августа, не ожидается существенных магнитных волнений – магнитосфера будет в норме.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.