Украина В Украине существенно подорожали лекарства

2018-12-05 21:00 240

Самый большой рост продемонстрировали цены на антибиотики

С начала года цены в Украине выросли в среднем на 5,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).

По информации Госстата, цены выросли как на отечественные, так на и импортные медикаменты. Больше всего увеличились цены на антибиотики: цена на украинские антибиотики выросла на 7,6% - до 15,57 грн за 10 таблеток, импортные подорожали на 5,07% - до 103,35 грн за 10 таблеток.

Сосудорасширяющие отечественные лекарства подорожали на 3,5% - до 10,1 грн, импортные - на 3,1%, до 47,9 грн.

Помимо этого, увеличилась также стоимость жаропонижающих и обезболивающих препаратов: украинские подорожали на 3,2%, до 7,63 грн, импортные - на 8,3%, до 13,58 грн за единицу.

Как сообщалось ранее, в августе Министерство здравоохранения утвердило новый перечень препаратов программы Доступные лекарства, в обновленный реестр вошло 261 лекарств.