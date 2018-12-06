Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе

2018-12-06 11:44 261

За минувшие сутки террористы Донбасса 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранение получил один украинский военнослужащий.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Пески, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Гнутово.

"Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, и пять раз в сутки открывал огонь возле хутора Вольный из минометов калибра 82 мм.

В этом районе противник также применил зенитную установку ЗУ-23-2 и дважды противотанковые управляемые ракеты", - отметили в штабе ООС.

Еще по теме

Порошенко пригласил в Азовское море корабли НАТО

2018-12-05 22:00 624

КАРТА На Донбассе растет число обстрелов, в рядах ВСУ снова есть жертвы и раненные

2018-12-05 14:46 375

США пригрозили Кремлю жестким ответом на агрессию в районе Керченского пролива

2018-12-05 13:45 378

Стали известны все заказчики и организаторы убийства Екатерины Гандзюк

2018-12-04 15:46 603

Еще новости в разделе "Украина"

фото В подвале снесенного киевского здания нашли два килограмма серебряных монет

2018-12-06 15:45 66

В Василькове Киевской области отравились 20 солдат-срочников

2018-12-06 15:16 90

Украинцам посоветовали во время военного положения не пересекать границу РФ

2018-12-06 14:15 189

Сегодня Украина празднует 27-ю годовщину создания ВСУ

2018-12-06 13:11 171
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото В подвале снесенного киевского здания нашли два килограмма серебряных монет 2018-12-06 15:45 66
В Василькове Киевской области отравились 20 солдат-срочников 2018-12-06 15:16 90
Украинцам посоветовали во время военного положения не пересекать границу РФ 2018-12-06 14:15 189
Сегодня Украина празднует 27-ю годовщину создания ВСУ 2018-12-06 13:11 171

Лента

фото 15:45 В подвале снесенного киевского здания нашли два килограмма серебряных монет
15:16 В Василькове Киевской области отравились 20 солдат-срочников
14:43 Украина разорвала договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, подписанный в 1997 году
14:15 Украинцам посоветовали во время военного положения не пересекать границу РФ
13:46 ООН выдвинула требования к Путину по конфликту в Керченском проливе
13:14 Рада запретила применять рекламные трюки и уловки на этикетках продуктов
13:11 Сегодня Украина празднует 27-ю годовщину создания ВСУ
КАРТА 12:45 Прогноз погоды: Сегодня в Украине сыро и пасмурно, температура в районе 0 °C
12:16 Москву вынудили предоставить консулам доступ к пленным украинским морякам
КАРТА 11:44 Что сейчас происходит в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе