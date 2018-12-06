Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе

2018-12-06 11:44 261

За минувшие сутки террористы Донбасса 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранение получил один украинский военнослужащий.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Пески, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Гнутово.

"Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, и пять раз в сутки открывал огонь возле хутора Вольный из минометов калибра 82 мм.

В этом районе противник также применил зенитную установку ЗУ-23-2 и дважды противотанковые управляемые ракеты", - отметили в штабе ООС.