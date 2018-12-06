Мир В 2019 авиаперевозчики вводят новые правила провоза ручной клади - вес и доплата

2018-12-07 21:29 141

Следом за лоукостерами Ryanair и Wizzair новые правила провоза ручной клади вводит авиакомпания Fly UIA.

Сейчас пассажирам эконом-класса в салон можно взять одну сумку весом до 7 кг (55×40×20), одну дамскую или мужскую сумку, небольшой фотоаппарат, один портативный компьютер, один зонтик или трость, одну единицу верхней одежды. Общий вес этих вещей не должен превышать 5 кг.

С 15 января 2019 года пассажирам эконом-класса МАУ по-прежнему будет разрешено проносить сумку весом до 7 кг, но из дополнительных вещей можно будет взять максимум верхнюю одежду или зонтик.

Дополнительные вещи (пакеты Duty Free, ноутбук, фотоаппарат, бинокль) взять также можно, но они должны быть упакованы в единственную сумку весом до 7 кг.

Еще по теме

Стало известно, когда в Украину придет ирландский лоукостер Ryanair

2018-02-16 09:10 5206

Еврокомиссия проверит авиакомпанию Ryanair на соблюдение законов стран ЕС

2017-09-20 13:46 5206

Лоукостер Wizz Air официально отменяет плату за ручную кладь весом до 10 кг

2017-07-20 08:11 6788

Почему крупнейший лоукостер Европы Ryanair пролетел с Украиной - названы реальные причины

2017-07-15 09:58 10281

Еще новости в разделе "Мир"

В 2019 авиаперевозчики вводят новые правила провоза ручной клади - вес и доплата

2018-12-07 21:29 141

фото + видео Украинские евробляхеры массово бросают авто на обочинах европейских дорог

2018-12-07 16:27 330

фото Сериал "Мистер Мерседес" по романам Кинга продлен - о чем будет третий сезон

2018-12-07 15:14 1047

Трамп выбирает надежный способ остановить строительство Северного потока-2

2018-12-07 12:14 375
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В 2019 авиаперевозчики вводят новые правила провоза ручной клади - вес и доплата 2018-12-07 21:29 141
фото + видео Украинские евробляхеры массово бросают авто на обочинах европейских дорог 2018-12-07 16:27 330
фото Сериал "Мистер Мерседес" по романам Кинга продлен - о чем будет третий сезон 2018-12-07 15:14 1047
Трамп выбирает надежный способ остановить строительство Северного потока-2 2018-12-07 12:14 375

Лента

фото 22:12 Трамп пытается отсудить у порноактрисы Stormy Daniels 800 тысяч долларов
21:29 В 2019 авиаперевозчики вводят новые правила провоза ручной клади - вес и доплата
20:33 Воевавший на Донбассе против РФ российский актер Пашинин вынужден голодать
19:31 Tesla со спящим водителем на автопилоте 13 км успешно уходила от погони полиции
18:28 В США приняли волевое решение отправить корабли в Черное море
17:32 Myway Airlines закрывает новые рейсы Тбилиси-Киев и Тбилиси-Харьков
фото + видео 16:27 Украинские евробляхеры массово бросают авто на обочинах европейских дорог
15:46 Нажал не ту кнопку: Стажер в Google случайно купил рекламы на 10 миллионов долларов
фото 15:14 Сериал "Мистер Мерседес" по романам Кинга продлен - о чем будет третий сезон
14:43 Полторак заявил, что желающих служить в армии сегодня намного больше, чем нужно