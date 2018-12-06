Мир Авиаперевозчики вводят новые правила провоза ручной клади - вес и доплата

2019-01-04 14:13 1932

Следом за лоукостерами Ryanair и Wizzair новые правила провоза ручной клади вводит авиакомпания Fly UIA.

Сейчас пассажирам эконом-класса в салон можно взять одну сумку весом до 7 кг (55×40×20), одну дамскую или мужскую сумку, небольшой фотоаппарат, один портативный компьютер, один зонтик или трость, одну единицу верхней одежды. Общий вес этих вещей не должен превышать 5 кг.

С 15 января 2019 года пассажирам эконом-класса МАУ по-прежнему будет разрешено проносить сумку весом до 7 кг, но из дополнительных вещей можно будет взять максимум верхнюю одежду или зонтик.

Дополнительные вещи (пакеты Duty Free, ноутбук, фотоаппарат, бинокль) взять также можно, но они должны быть упакованы в единственную сумку весом до 7 кг.

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