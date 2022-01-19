Мир Самолет Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о минировании

2022-01-19 15:46

Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтвердила, что самолет Ryanair был вынужден приземлиться в Минске, так как получил намеренно ложное сообщение о минировании. Об этом сказано в отчете организации, опубликованном на авиационном ресурсе Aviation Herald в среду, 19 января.

"Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Беларуси и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным", - сказано в отчете.

При этом команда экспертов ICAO "не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо лицу или государству".

В свою очередь директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский считает, что таким образом ICAO соглашается с тем, что Минск не перехватывал самолет.

"Наиболее важно, что группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было", - заявил Сикорский.

В то же время газета The Wall Street Journal ознакомилась с докладом ICAO и в ходе расследования выявила ряд несоответствий, ставящих под сомнение официальную версию Беларуси.