Украина Воевавший на Донбассе против РФ российский актер Пашинин вынужден голодать

2018-12-07 20:33 237

Известный российский актер Анатолий Пашинин, в свое время покинувший РФ, чтобы воевать на Донбассе, в эфире 5 канала признался, что теперь он вынужден перебиваться только случайными заработками.

Актер сообщил, что зарабатывает 500 гривен, разгребая мусор во дворах. В эфире программы «Рандеву» Пашинин подчеркнул, что остался без работы.

«Ребята иной раз звонят: «Деньги нужны?». Есть возможность подзаработать гривен 500, выехать, разгрести, сейчас же этот — отопительный сезон.

Люди дровами запасаются, поэтому разгрузить, выгрузить, привезли, поколоть. Елки-палки, по хозяйству всегда есть какая-то штука: расчистить завалы перед домом», — признается актёр.

По его словам, он буквально голодает, и плотный ужин моментально поднимает ему настроение.

Напомним, Пашинин был звездой российских сериалов первой величины. В России он зарабатывал хорошие деньги, был известным, имел миллионы поклонников. После того, как уехал в Украину, лишился почти всех фанатов.

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Украина

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