Трамп выбирает надежный способ остановить строительство Северного потока-2

В США рассматривают различные пути противодействия строительству газопровода Северный поток-2.
Как заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, в Белом доме негативно относятся к строительству газопровода в обход Украины.
"В отношении россиян уже и так действует множество санкций. Их может стать еще больше. Президент, например, неоднократно заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода Северный поток-2.
Мы раздумываем над несколькими вариантами, чтобы создать препятствия на пути реализации проекта Северный поток-2, - заявил Болтон.
Ранее американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что у Трампа есть много средств остановить Северный поток-2.