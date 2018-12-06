Мир Трамп выбирает надежный способ остановить строительство Северного потока-2

2018-12-07 12:14 198

В США рассматривают различные пути противодействия строительству газопровода Северный поток-2.

Как заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, в Белом доме негативно относятся к строительству газопровода в обход Украины.

"В отношении россиян уже и так действует множество санкций. Их может стать еще больше. Президент, например, неоднократно заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода Северный поток-2.

Мы раздумываем над несколькими вариантами, чтобы создать препятствия на пути реализации проекта Северный поток-2, - заявил Болтон.

Ранее американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что у Трампа есть много средств остановить Северный поток-2.