Украина В Василькове Киевской области отравились 20 солдат-срочников

2018-12-06 15:16 93

В Киевской области с подозрением на пищевое отравление госпитализировали 20 военнослужащих.

Как сообщили в Военной прокуратуре центрального региона Украины, 12 военнослужащих срочной службы одной из военных частей, которая дислоцируется в Василькове, обратились в медпункт с жалобами на боль в желудке, слабость, субфебрильную температуру.

Им была предоставлена первая медицинская помощь и установлен предварительный диагноз "гастроэнтероколит".

По состоянию на сегодня, под присмотром врачей Главного военного клинического госпиталя находятся 20 человек.

Ответственные службы проводят мероприятия по установлению причин, которые предшествовали данному факту, в частности уже отобрали бактериальные смывы, пробы воды и пищи в воинской части, выдали предписание по поводу регистрации случаев острых кишечных инфекций, а сегодня назначили дополнительные исследования.

Военная прокуратура начала служебное расследование по факту заболевания военнослужащих. Там обещают, что по его результатам будет осуществлено соответствующее реагирование, а при наличии оснований виновные должностные лица будут привлечены к предусмотренной законом ответственности.