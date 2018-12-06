Украина В Василькове Киевской области отравились 20 солдат-срочников

2018-12-06 15:16 93

В Киевской области с подозрением на пищевое отравление госпитализировали 20 военнослужащих.

Как сообщили в Военной прокуратуре центрального региона Украины, 12 военнослужащих срочной службы одной из военных частей, которая дислоцируется в Василькове, обратились в медпункт с жалобами на боль в желудке, слабость, субфебрильную температуру.

Им была предоставлена первая медицинская помощь и установлен предварительный диагноз "гастроэнтероколит".

По состоянию на сегодня, под присмотром врачей Главного военного клинического госпиталя находятся 20 человек.

Ответственные службы проводят мероприятия по установлению причин, которые предшествовали данному факту, в частности уже отобрали бактериальные смывы, пробы воды и пищи в воинской части, выдали предписание по поводу регистрации случаев острых кишечных инфекций, а сегодня назначили дополнительные исследования.

Военная прокуратура начала служебное расследование по факту заболевания военнослужащих. Там обещают, что по его результатам будет осуществлено соответствующее реагирование, а при наличии оснований виновные должностные лица будут привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Еще по теме

"Крымский титан" Фирташа снова отравил химикатами жителей оккупированного Армянска

2018-10-12 10:40 1053

Названы реальные имена отравивших Скрипаля и его дочь в Солсбери

2018-10-10 11:42 951

Путин назвал отравленного Скрипаля подонком

2018-10-03 19:00 2238

фото Полиция установила личность третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

2018-09-28 14:45 2001

Еще новости в разделе "Украина"

фото В подвале снесенного киевского здания нашли два килограмма серебряных монет

2018-12-06 15:45 66

В Василькове Киевской области отравились 20 солдат-срочников

2018-12-06 15:16 93

Украинцам посоветовали во время военного положения не пересекать границу РФ

2018-12-06 14:15 189

Сегодня Украина празднует 27-ю годовщину создания ВСУ

2018-12-06 13:11 171
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото В подвале снесенного киевского здания нашли два килограмма серебряных монет 2018-12-06 15:45 66
В Василькове Киевской области отравились 20 солдат-срочников 2018-12-06 15:16 93
Украинцам посоветовали во время военного положения не пересекать границу РФ 2018-12-06 14:15 189
Сегодня Украина празднует 27-ю годовщину создания ВСУ 2018-12-06 13:11 171

Лента

фото 15:45 В подвале снесенного киевского здания нашли два килограмма серебряных монет
15:16 В Василькове Киевской области отравились 20 солдат-срочников
14:43 Украина разорвала договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, подписанный в 1997 году
14:15 Украинцам посоветовали во время военного положения не пересекать границу РФ
13:46 ООН выдвинула требования к Путину по конфликту в Керченском проливе
13:14 Рада запретила применять рекламные трюки и уловки на этикетках продуктов
13:11 Сегодня Украина празднует 27-ю годовщину создания ВСУ
КАРТА 12:45 Прогноз погоды: Сегодня в Украине сыро и пасмурно, температура в районе 0 °C
12:16 Москву вынудили предоставить консулам доступ к пленным украинским морякам
КАРТА 11:44 Что сейчас происходит в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе