Украина Разбудили и арестовали: Квартирный вор выпил и заснул на месте преступления

2018-12-07 09:11 105

Курьезная ситуация произошла в Херсоне. Полицейские задержали квартирного вора, который уснул на месте преступления.

По данным регионального управления Нацполиции, произошло преступление в Корабельном районе Херсона. Заявитель пришел домой и увидел, что в доме разбросанные вещи, нет телевизора, а в спальне на кровати спит незнакомый человек. Мужчина вызвал полицию.

"Следственно-оперативная группа Корабельного отделения полиции едва разбудила злоумышленника, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мужчина пояснил, что проник в дом и украл телевизор, который сразу же продал, а вырученные за него деньги пропил. После чего он вернулся в дом, чтобы забрать другое имущество, но устал и лег отдохнуть", – говорится в сообщении.

Работники полиции оперативно установили покупателя краденого. Задержанный оказался ранее судимым за кражи.

Открыто уголовное дело по статье о краже (ч.3 ст.185 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

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