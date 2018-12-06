Украина Полторак заявил, что желающих служить в армии сегодня намного больше, чем нужно

2018-12-07 14:43 216

Глава Минобороны Степан Полторак уверяет, что проблем с укомплектованием воинских частей, а также учебных центров в ходе сборов резервистов, нет.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день число добровольцев, прибывающих в военные комиссариаты для службы в армии, в разы превышает потребность Министерства обороны.

"В подавляющем большинстве военкоматов численность тех, кто желает стать в строй, значительно превышает нашу потребность на сегодняшний день. В отдельных военкоматах численность превышает в полтора раза, в других - в два, а есть военкоматы, где в три раза приходит больше добровольцев, чем надо", - сказал министр.

Ранее из Волынской области в учебный центр Василькова (Киевская область) отправили автобус призывников, большинство из которых скрывались от службы в Вооруженных силах Украины.

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