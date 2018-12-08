Мир Париж готовится к худшему: в ожидании манифестаций закрываются магазины и музеи, есть первые аресты

2018-12-08 12:53 195

 

Французская столица готовится к четвертой массовой манифестации движения "желтые жилеты", добивающегося от правительства снижения налогов, увеличения пенсий и минимальной заработной платы.

Суббота в Париже, которая в очередной раз может стать "черной", началась с того, что уже задержан 121 человек, 32 из них помещены под стражу, сообщают французские СМИ.

Напомним, радикальные участники протеста 1 декабря учинили погром на Елисейских Полях у Триумфальной арки и теперь выдвигают правительству новые ультиматумы.

Власти опасаются действий радикалов на улицах Парижа и намерены встретить их заслоном полиции и жандармерии. Обеспечение порядка в Париже возложено на мобилизованных в этих целях восемь тысяч сотрудников правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности зданий решено использовать бронеавтомобили.

Французская столица готовится к четвертой массовой манифестации движения "желтые жилеты", добивающегося от правительства снижения налогов, увеличения пенсий и минимальной заработной платы.

Суббота в Париже, которая в очередной раз может стать "черной", началась с того, что уже задержан 121 человек, 32 из них помещены под стражу, сообщают французские СМИ.

Напомним, радикальные участники протеста 1 декабря учинили погром на Елисейских Полях у Триумфальной арки и теперь выдвигают правительству новые ультиматумы.

Власти опасаются действий радикалов на улицах Парижа и намерены встретить их заслоном полиции и жандармерии. Обеспечение порядка в Париже возложено на мобилизованных в этих целях восемь тысяч сотрудников правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности зданий решено использовать бронеавтомобили.

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