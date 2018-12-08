Париж готовится к худшему: в ожидании манифестаций закрываются магазины и музеи, есть первые аресты

Французская столица готовится к четвертой массовой манифестации движения "желтые жилеты", добивающегося от правительства снижения налогов, увеличения пенсий и минимальной заработной платы.
Суббота в Париже, которая в очередной раз может стать "черной", началась с того, что уже задержан 121 человек, 32 из них помещены под стражу, сообщают французские СМИ.
Напомним, радикальные участники протеста 1 декабря учинили погром на Елисейских Полях у Триумфальной арки и теперь выдвигают правительству новые ультиматумы.
Власти опасаются действий радикалов на улицах Парижа и намерены встретить их заслоном полиции и жандармерии. Обеспечение порядка в Париже возложено на мобилизованных в этих целях восемь тысяч сотрудников правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности зданий решено использовать бронеавтомобили.
Французская столица готовится к четвертой массовой манифестации движения "желтые жилеты", добивающегося от правительства снижения налогов, увеличения пенсий и минимальной заработной платы.
Суббота в Париже, которая в очередной раз может стать "черной", началась с того, что уже задержан 121 человек, 32 из них помещены под стражу, сообщают французские СМИ.
Напомним, радикальные участники протеста 1 декабря учинили погром на Елисейских Полях у Триумфальной арки и теперь выдвигают правительству новые ультиматумы.
Власти опасаются действий радикалов на улицах Парижа и намерены встретить их заслоном полиции и жандармерии. Обеспечение порядка в Париже возложено на мобилизованных в этих целях восемь тысяч сотрудников правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности зданий решено использовать бронеавтомобили.