Украина Выходные-2019 в Украине: праздники и официальные выходные

2018-12-08 14:30 225

 

Когда и сколько украинцы будут отдыхать в 2019 году? Правительство традиционно перед Новым годом издает нормативные акты со списком официальных выходных дней в следующем году. Какой график выходных дней ждет украинцев в 2019 году?

В 2019 году в Украине будет официально 11 дополнительных выходных дней, связанных с государственными и религиозными праздниками. Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

Традиционно, выходными днями будут такие праздники:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

28 апреля — Пасха;

1 мая — День труда;

9 мая — День Победы.

16 июня — Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

24 августа — День Независимости Украины;

14 октября — День защитника Украины;

25 декабря — Рождество Христово.

Дополнительно были установлены выходные за счет праздников, которые попали на выходные дни в соответствии со ст. 67 Кодекса Законов о труде Украины.

Выходной за Пасху в 2019 году переносится на понедельник 29 апреля, за Троицу — выходной переносится на понедельник 17 июня, День Независимости Украины — на понедельник 26 августа, в соответствии с проектом распоряжения Кабмина "О переносе рабочих дней в 2019 году".

Таким образом, празднивание Пасхи может быть продлено с 27 по 30 апреля, а празднование Нового Года-2020 сделать с 29 декабря по 1 января, сделав 30 и 31 декабря выходными. Отрабатывать выходные придется 11 мая, 21 и 28 декабря 2019 года.

Пока что проект окончательно не одобрен ВР, но традиционно, все предыдущие проекты принимались без изменений и правок.

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