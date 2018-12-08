Когда и сколько украинцы будут отдыхать в 2019 году? Правительство традиционно перед Новым годом издает нормативные акты со списком официальных выходных дней в следующем году. Какой график выходных дней ждет украинцев в 2019 году?
В 2019 году в Украине будет официально 11 дополнительных выходных дней, связанных с государственными и религиозными праздниками. Об этом говорится в распоряжении Кабмина.
Традиционно, выходными днями будут такие праздники:
1 января — Новый год;
7 января — Рождество Христово;
8 марта — Международный женский день;
28 апреля — Пасха;
1 мая — День труда;
9 мая — День Победы.
16 июня — Троица;
28 июня — День Конституции Украины;
24 августа — День Независимости Украины;
14 октября — День защитника Украины;
25 декабря — Рождество Христово.
Дополнительно были установлены выходные за счет праздников, которые попали на выходные дни в соответствии со ст. 67 Кодекса Законов о труде Украины.
Выходной за Пасху в 2019 году переносится на понедельник 29 апреля, за Троицу — выходной переносится на понедельник 17 июня, День Независимости Украины — на понедельник 26 августа, в соответствии с проектом распоряжения Кабмина "О переносе рабочих дней в 2019 году".
Таким образом, празднивание Пасхи может быть продлено с 27 по 30 апреля, а празднование Нового Года-2020 сделать с 29 декабря по 1 января, сделав 30 и 31 декабря выходными. Отрабатывать выходные придется 11 мая, 21 и 28 декабря 2019 года.
Пока что проект окончательно не одобрен ВР, но традиционно, все предыдущие проекты принимались без изменений и правок.