Мир Давка в ночном клубе Италии: 6 погибших, более 100 пострадавших

2018-12-08 12:34 120

 

Шесть человек погибли и более 100 получили травмы в ночь на субботу во время давки на рэп-концерте в ночном клубе Италии.

Как сообщает BBC со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в городке Коринальдо недалеко от города Анкона на восточном побережье Италии.

Согласно сообщениям, паника началась после того, как в клубе распылили перцовый баллончик.

В клубе Lanterna Azzurra проходил концерт рэпера Sfera Ebbasta, внутри находилось до тысячи человек.

Отмечается, что многие из пострадавших получили серьезные травмы.

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