Мир Число задержанных в Париже достигло полутора тысяч

2018-12-09 13:00 213

Никогда еще в Париже не задерживалось силами правопорядка столько людей.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что число задержанных в ходе субботней манифестации в Париже превысило 1550 человек. Об этом министр заявил, общаясь с представителями подразделений, задействованных в мерах по наведению порядка в ходе манифестаций "желтых жилетов".

"Число задержанных стало своего рода рекордом для Парижа и превысило в настоящий момент 1550 человек. Никогда еще в Париже не задерживалось силами правопорядка столько людей", - подчеркнул министр.

Всего часом ранее, выступая в оперативном штабе МВД, он сообщил, что по всей стране было задержано 1385 человек, но отметил, что это число неизбежно возрастет в самое ближайшее время.

Глава МВД Франции подчеркнул, что такого результата при подавлении беспорядков удалось достичь "благодаря более гибкой структуре использовавшихся сил полиции и жандармерии", а также благодаря "командованию, которое было приближено к происходящему на местах", и "новым правилам действий, которые сотрудники подразделений эффективно реализовали".

Министр также отметил, что полиция и жандармерия сумели успешно действовать при поддержке бронированной техники, "которая давно уже не использовалась во французской столице".

Министр признал, что 8 декабря "стало трудным и напряженным днем, было много инцидентов в стране и в Париже". "Но в то же время отмечено значительно меньшее число пострадавших и меньше насилия", - уточнил министр.

Напомним, во Франции несколько недель проходили массовые протесты "желтых жилетов" – крупнейшие беспорядки за последние десять лет. Участники протестов требовали снижения цен на топливо. В результате власти Франции отложили на шесть месяцев повышение сборов на бензин и дизельное топливо.

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