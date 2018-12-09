Мир Протесты в Париже. Трамп дал совет Макрону

2018-12-09 11:00 333

 

Президент США Дональд Трамп назвал события в Париже, где люди протестуют из-за повышения налогов на топливо, печальными.

Президент США Дональд Трамп в связи с протестами в Париже предложил "покончить" с Парижским соглашением по климату.

"Очень печальные день и ночь в Париже. Может быть, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов? США были единственной крупной страной, где выбросы сократились в прошлом году!", – написал Трамп в Twitter 8 декабря.

"Парижское соглашение не лучшим образом работает для Парижа. Протесты и беспорядки проходят по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег, в основном странам третьего мира (управление в которых сомнительное), чтобы, возможно, защитить окружающую среду. Они скандируют "Нам нужен Трамп!" Люблю Францию", - написал американский президент.

Напомним, во Франции несколько недель проходили массовые протесты "желтых жилетов" – крупнейшие беспорядки за последние десять лет. Участники протестов требовали снижения цен на топливо. В результате власти Франции отложили на шесть месяцев повышение сборов на бензин и дизельное топливо.

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