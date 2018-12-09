Украина В Украине запретили популярный препарат от болезней сердца

2018-12-09 10:30 513

 

В Украине приняли решение о запрете на реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Ванатекс". Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

"В связи с поступлением сообщения от Европейского директората по качеству лекарственных средств (от 19.11.2018 № CEP_RZ_PH_2009-396-1151262) о приостановлении действия сертификата соответствия R1-CEP 2009-396-Rev 03 на субстанцию ​​валсартана, производства "Майлан Лабораториз Лимитед" Индия ("Mylan Laboratories Limited", India) .... запрещающий реализацию, хранение и применение серий 10815, 10116, 10816, 20317, 30317, 10317, 10717 лекарственного средства ВАНАТЕКС, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, по 14 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке, производства Фармацевтический завод "ПОЛЬ ФАРМА "С. А., Польша, регистрационное удостоверение № UA / 12634/01/01 (произведенных из субстанции валсартана, производства" Майлан Лабораториз Лимитед", Индия, ("Mylan Laboratories Limited", India))", - говорится в сообщении.

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