Украина Нет декларации с врачом: Супрун рассказала, нужно ли платить за медпомощь с 1 января

2018-12-09 12:00 387

И.о. министра здравоохранения опровергает информацию о том, что для граждан, которые не подписали декларацию с врачом, с 1 января 2019 года все медицинские услуги будут платными. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун отмечает, что подобные объявления и сообщения о введении платных услуг являются или плохой информированностью руководства медучреждений, или неудачная попытка конкурировать за пациента.

И.о. министра отметила, что до июня 2019 года все коммунальные медицинские учреждения, в которых работают семейные врачи, терапевты и педиатры, будут получать оплату по договору с Национальной службой здоровья Украины также за пациентов, которые не подписали с ними декларации, но проживают на территории обслуживания медицинского учреждения.

То есть, с нового года ничего не изменится и, даже без декларации, можно бесплатно получить медицинскую помощь.

"Если видите объявление, которое пытается вас убедить в противном, не нужно сразу же бежать в ту же амбулаторию, если не планировали там выбирать себе врача. У вас еще достаточно времени, чтобы выбрать специалиста там, где пожелаете", - написала Супрун.

Однако, по ее словам, стоит учитывать, что количество мест у врачей ограничено, поэтому откладывать до последнего не стоит.

Также она отметила, что даже после июня следующего года, пациенты, которые не выбрали своего врача или находятся в другом городе или селе, могут получить неотложную помощь бесплатно.

Кроме того, и.о. главы Минздрава напоминает:

- Есть ли у вас свой врач, или нет своего врача, и если вы находитесь в неотложном состоянии и нуждаетесь первичной медицинской помощи - вам ее предоставят бесплатно в любом медучреждении, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры.

- В то же время семейный врач, к которому вы обратитесь, может предложить вам заключить декларацию с ним или посоветовать заключить ее с другим врачом медучреждения. Если вам понравится специалист - то почему бы нет?

- Главное помните, что смысл трансформации первичной медицинской помощи в том, что мы свободно можем выбирать своих врачей. Принудительно ходить к врачу только в определенный медучреждение не должно никто!