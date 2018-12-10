Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС: Сепаратисты применили запрещенные тяжелые вооружения

2018-12-10 11:13 162

За прошедшие сутки на Донбассе террористы 14 раз нарушили режим прекращения огня с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Как сообщили в штабе ООС, сепаратисты открывали прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новотошковского (Луганская область) и хутора Вольный - на Попаснянском направлении. Всего для обстрелов были использованы 19 мин.

В то же время по опорным пунктам украинских войск вблизи Станицы Луганской, Авдеевки, Тарамчука, Красногоровки, шахты Бутовка, Павлополя, Водяного и Гнутово велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В ходе боевых действий 9 декабря ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - доложили в штабе ООС.