В столичном аэропорту Борисполь жестко приземлился самолет Белавиа. По информации очевидцев в соцсетях, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Место посадки лайнера перекрыли.
Директор аэропорта Павел Рябикин прокомментировал инцидент, подчеркнув, что Борисполь работает в штатном режиме.
"Аэропорт работает в штатном режиме. При выруливании самолет Белавиа сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет", − отметил Рябикин.
Он также уточнил, что после происшествия одиннадцать самолетов были перенаправлены в другие аэропорты.