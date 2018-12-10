Украина фото Самолет Белавиа в Борисполе сбил фонари и вылетел с посадочной полосы

2018-12-10 10:41 210

В столичном аэропорту Борисполь жестко приземлился самолет Белавиа. По информации очевидцев в соцсетях, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Место посадки лайнера перекрыли.

Директор аэропорта Павел Рябикин прокомментировал инцидент, подчеркнув, что Борисполь работает в штатном режиме.

"Аэропорт работает в штатном режиме. При выруливании самолет Белавиа сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет", − отметил Рябикин.

Он также уточнил, что после происшествия одиннадцать самолетов были перенаправлены в другие аэропорты.