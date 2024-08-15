Мир фото + видео В роССии разбился Ту-22М3: появились новые подробности о судьбе экипажа

2024-08-15 21:37

РосСМИ сообщают, что потерпевший крушение бомбардировщик летел с аэродрома "Белая".

Российские власти утверждают, что всех четверых пилотов упавшего в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 нашли, они живы.

Отмечается, что членов экипажа обнаружили оперативные службы.

По данным российских Telegram-каналов, у пилотов ушибы и подозрения на переломы. При этом один из летчиков пострадал сильнее остальных.

Ту-22М3 рухнул в России - новые подробности

РосСМИ сообщают, что потерпевший крушение бомбардировщик летел с аэродрома "Белая". Экипаж успел катапультироваться.

Якобы Т-22М3 упал в районе 1777-го км трассы Р-255 Сибирь, примерно в 1 километре от ближайшего частного дома.

По словам очевидцев, уже после падения на месте обломков (на поле у поселка Михайловка) были слышны мощные взрывы, не меньше пяти.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области потерпел крушение российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.