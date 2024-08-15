Мир фото + видео В роССии разбился Ту-22М3: появились новые подробности о судьбе экипажа

2024-08-15 21:37

 

РосСМИ сообщают, что потерпевший крушение бомбардировщик летел с аэродрома "Белая".

Российские власти утверждают, что всех четверых пилотов упавшего в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 нашли, они живы.

Отмечается, что членов экипажа обнаружили оперативные службы.

По данным российских Telegram-каналов, у пилотов ушибы и подозрения на переломы. При этом один из летчиков пострадал сильнее остальных.

Ту-22М3 рухнул в России - новые подробности

РосСМИ сообщают, что потерпевший крушение бомбардировщик летел с аэродрома "Белая". Экипаж успел катапультироваться.

Якобы Т-22М3 упал в районе 1777-го км трассы Р-255 Сибирь, примерно в 1 километре от ближайшего частного дома.

По словам очевидцев, уже после падения на месте обломков (на поле у поселка Михайловка) были слышны мощные взрывы, не меньше пяти.

 

Ранее сообщалось, что в Иркутской области потерпел крушение российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА Курская операция ВСУ уже имеет серьезные оборонительные и логистические последствия для роССии — ISW

2024-08-15 17:37

Удары ВСУ по территории роССии: в США сделали очередное заявление

2024-08-10 16:30

Украина начала трансграничное наземное наступление на территорию роССии, — NYT

2024-08-07 20:48

Обмен заключенными не означает ослабления санкций против роССии, - Салливан

2024-08-03 12:30

Еще новости в разделе "Мир"

фото + видео В роССии разбился Ту-22М3: появились новые подробности о судьбе экипажа

2024-08-15 21:37

Литва запрещает въезд всем зарегистрированным в Беларуси легковым автомобилям

2024-08-15 20:48

США предупредили Иран о последствиях атаки на Израиль: что может быть

2024-08-13 20:04

В Непале открыт первый центр традиционной китайской медицины

2024-08-13 15:37
Все статьи раздела "Мир"

Мир

фото + видео В роССии разбился Ту-22М3: появились новые подробности о судьбе экипажа 2024-08-15 21:37
Литва запрещает въезд всем зарегистрированным в Беларуси легковым автомобилям 2024-08-15 20:48
США предупредили Иран о последствиях атаки на Израиль: что может быть 2024-08-13 20:04
В Непале открыт первый центр традиционной китайской медицины 2024-08-13 15:37