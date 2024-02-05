Мир Пропавший на роССии вертолет Ми-8 разбился в Карелии: подробности

2024-02-05 19:15

 

Все находившиеся на борту, вероятно, погибли.

На россии обнаружено место крушения вертолета Ми-8 в Онежском озере.

В Карелии спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию в районе села Деревянное. Обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.

Созданы оперативный штаб и комиссия по расследованию авиапроисшествия. К работам привлечены более 140 специалистов и 33 единиц техники, а также водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России с допуском погружения до 60 метров. Работы под водой будут производить с применением телеуправляемого подводного аппарата «Фалькон» (глубина погружения до 300 метров).

Мол, вертолетом руководил опытный экипаж с тысячами часов налета. "За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей", – говорится в сообщении.

"Этот Ми-8 эксплуатировался с 2004 года и стоял на учете в МЧС. Судьба членов экипажа пока неизвестна. Предварительно все они погибли", — сообщают рос"СМИ".

Напомним, что ранее на россии разбился принадлежавший ФСБ вертолет Ми-8.

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