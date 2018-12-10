Украина В Украине 1 января состоится масштабное повышение тарифов на тепло

2018-12-10 20:30 447

 

В Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняли решение о повышении тарифов на тепло с 1 января. Средний процент роста не превысит процент увеличения стоимости газа – 23,5%. Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в Фейсбуке.

Согласно инфографике, в среднем тариф для населения вырастет на 12%-24%. А для КП "Коменергосервис" из Днепропетровской области тариф снизится на 2%.

"Тарифы рассматривались по обращению лицензиата, после проведения открытых обсуждений на местах с участием органов местной власти и общества", – сообщила Кривенко.

Решение принято о повышении цены на тепло для 18 из 26 запланированных поставщиков. Тарифы оставшихся 8 лицензиатов будут рассмотрены 11 декабря.

"В то же время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%", – отметила Кривенко.

Глава НКРЭКУ также отметила, что стоимость электрической энергии для населения останется неизменной.

Отметим, что премьер-министр Владимир Гройсман уверял, что из-за повышения цены на газ на 23% тарифы на тепло могут вырасти не больше, чем на 16%.

Напомним, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

ж

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